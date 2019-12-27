Ozan Tufan imza atınca Ersun Yanal...

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme uzatırken Ersun Yanal'ın da isteği gerçekleşmiş oldu.

Aykut Kocaman döneminde kadro dışı kalan fakat Ersun Yanal'ın takıma gelişinin ardından ivme yakalayıp form düzeyini üst noktaya çıkaran Ozan Tufan 3+1 yıl daha Fenerbahçe formasını terletecek.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmayan Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın sözleşme uzatmasının ardından yaptığı paylaşımı kendi hesabından paylaştı.

Ozan Tufan, sarı-lacivertli taraftarların sorularını yanıtlamıştı...

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