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Futbol
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Haber Giriş: 27.12.2019 - 17:36,Son Güncelleme:/

Ozan Tufan imza atınca Ersun Yanal...

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Ozan Tufan imza atınca Ersun Yanal...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme uzatılması camiayı oldukça memnun etti.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme uzatırken Ersun Yanal'ın da isteği gerçekleşmiş oldu.

Aykut Kocaman döneminde kadro dışı kalan fakat Ersun Yanal'ın takıma gelişinin ardından ivme yakalayıp form düzeyini üst noktaya çıkaran Ozan Tufan 3+1 yıl daha Fenerbahçe formasını terletecek.

Son Dakika | Ozan Tufan 3 1 yıllığına Fenerbahçede
Son Dakika | Ozan Tufan 3 1 yıllığına Fenerbahçe'de

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmayan Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın sözleşme uzatmasının ardından yaptığı paylaşımı kendi hesabından paylaştı.

Ozan Tufan imza atınca Ersun Yanal...

Ozan Tufan, sarı-lacivertli taraftarların sorularını yanıtlamıştı...

Ozan Tufan Sosyal Medya Yorumlarını OkuduFenerbahçe - Beşiktaş derbi maçının ardından futbolcumuz Ozan Tufan ile ilgili yapılan paylaşımları sizin için derledik.
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Ozan Tufan imza atınca Ersun Yanal...


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