Ozan Tufan imza atınca Ersun Yanal...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme uzatılması camiayı oldukça memnun etti.
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme uzatırken Ersun Yanal'ın da isteği gerçekleşmiş oldu.
Aykut Kocaman döneminde kadro dışı kalan fakat Ersun Yanal'ın takıma gelişinin ardından ivme yakalayıp form düzeyini üst noktaya çıkaran Ozan Tufan 3+1 yıl daha Fenerbahçe formasını terletecek.
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmayan Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın sözleşme uzatmasının ardından yaptığı paylaşımı kendi hesabından paylaştı.
Ozan Tufan, sarı-lacivertli taraftarların sorularını yanıtlamıştı...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle