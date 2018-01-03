« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ozan Tufan için yeni iddia! Zam...

Ozan Tufan için yeni iddia! Zam...

Ozan Tufan, sezon başında da F.Bahçe’ye sorun çıkarmış. Milli yıldız, yönetimden ücretinin arttırılmasını talep etmiş.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'la yaşadığı problem nedeniyle iyice gözden düşen Ozan Tufan'ın, sezon başında ücretine zam istediği öğrenildi. İspanya'dan teklif alan ancak Kocaman'ın "Ona ihtiyacım var" sözleriyle takımda kalan milli futbolcunun, menajeri Ahmet Bulut kanalıyla yönetime, "Satılmayacaksam ücretimi arttırın" başvurusu yaptığı, olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı. Ozan, Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon euro alıyor.

Gözden çıkartılan Ozan Tufan'ın, Antalya'da 5 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına davet edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. (Fotomaç)

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ