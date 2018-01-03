Ozan Tufan için yeni iddia! Zam...

Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'la yaşadığı problem nedeniyle iyice gözden düşen Ozan Tufan'ın, sezon başında ücretine zam istediği öğrenildi. İspanya'dan teklif alan ancak Kocaman'ın "Ona ihtiyacım var" sözleriyle takımda kalan milli futbolcunun, menajeri Ahmet Bulut kanalıyla yönetime, "Satılmayacaksam ücretimi arttırın" başvurusu yaptığı, olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı. Ozan, Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon euro alıyor.
Gözden çıkartılan Ozan Tufan'ın, Antalya'da 5 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına davet edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. (Fotomaç)