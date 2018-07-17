Ozan Tufan için karar verildi! Cocu...
Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusuyla ilgili karar verildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Ozan Tufan için raporunu sundu... Kadrunun vazgeçilmezlerinden olmak için kampta büyük uğraş veren Ozan Tufan, Teknik Direktör Cocu'nun da gözüne giremedi.
TEKLİFLERE BAKILACAK
Teknik heyet, genç orta saha için yönetime 'satılabilir' raporu verdi. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek. (Skor)
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