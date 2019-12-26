Ozan Tufan için 30 milyon euro iddiası! | Fenerbahçe Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtanOzan Tufan, Premier Lig ekiplerinin de radarına girdi.

İddiaya göre Premier Lig ekibi West Ham United bu transfer için 30 milyon euroluk bütçeyi gözden çıkardı.



Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Ozan Tufan, Aykut Kocaman döneminde gözden çıkarılmış ve Alanyaspor'a gönderilmişti.



Kadro dışı kaldıktan sonra daha çok futbola motive olan Ozan, çalışmalarının karşılığını aldı. Bu sezon Ersun Yanal'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Tufan, aynı zamanda takımın kaptanlarından biri oldu.



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