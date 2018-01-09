Ozan Tufan hırs yaptı!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın dediklerini yapmayıp kendi bildiğini okuması nedeniyle Antalya kampına dahil etmediği Ozan Tufan, çalışmalarını Dereağzı'nda U21 takımıyla yapıyor. Sabah 09.00, akşam 17.00 mesai yapan milli futbolcu, basının röportaj tekliflerini ise yönetimin koyduğu konuşma yasağı nedeniyle kabul etmiyor. Kendisine kulüp bulması istenen Ozan, bunun için çok da istekli değil. Genç yıldızın yakın çevresine, "Avrupa'da iyi bir takım olursa olur, olmazsa da önemli değil. İdmanlara devam edip en kısa sürede yeniden takıma geri döneceğim" dediği belirtiliyor. (Fotomaç)