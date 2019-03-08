Ozan Tufan herkesi şaşırttı!
Fenerbahçe'de Alanya'ya kiralık giden Ozan Tufan performansıyla şaşırtıyor...
Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ardından devre arasında takımdan gönderilen Ozan Tufan performanslarıyla herkesi şaşırtıyor.
Genç futbolcu, Sergen Yalçın'la beraber form tuttu. Kilo verdiği de gözlenen Ozan, Instagram'dan yaptığı idman çalışmalarıyla ilgili paylaşım yaptı.
Ozan Tufan'ın son antrenmandaki hırslı oyunu gözlerden kaçmadı.
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