Ozan Tufan: "Daha farklı bir Ozan var"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOzan Tufan: "Daha farklı bir Ozan var"
GeriFutbol Ozan Tufan: "Daha farklı bir Ozan var"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
08.09.2019 - 01:15, Son Güncelleme:

Ozan Tufan: "Daha farklı bir Ozan var"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ozan Tufan: "Daha farklı bir Ozan var"

Ozan Tufan, “Kapanan bir takım vardı. Kapanan takımları açmak zordur. 2018’de aynı durumu Portekiz de yaşadı Andorra’ya karşı. Son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yenmişti. Bugün onlardan birini biz yaşadık. Daha erken pozisyonlara girdik, atmamız gerekirdi ama maçta bazen o pozisyonları değerlendiremiyoruz. Buradan sonra Moldova maçımız var. Moldova maçına konsantre olup iki maçta 6 puan alıp, milletimize armağan etmek istiyoruz” dedi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı’na Andorra karşısında galibiyeti getiren Ozan Tufan, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bu sezon daha farklı bir Ozan Tufan seyrettirdiğini ifade eden milli oyuncu, “Ben, kendime ve vücuduma, saha içindeki oyunuma daha iyi konsantre oluyorum. İnşallah daha iyi olacak benim adıma da. Gördüğünüz gibi farklı bir Ozan var ama tek bir maçla değerlendirmemek lazım. Kendi kulübümde de milli takımda da farklı bir Ozan göstermeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“EMRE AĞABEY İLE OYNAMAK MUAZZAM”

Andorra karşısında milli formayı 100’üncü kez giyen Emre Belözoğlu ile birlikte oynamanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Tufan, “Emre ağabey ile oynamak muazzam çünkü yurt dışında olsun, Fenerbahçe’de olsun birçok kulüpte oynamış bir oyuncu. Onun tecrübelerinden biraz biraz bir şeyler almaya çalışıyoruz, o da bize tecrübelerini aktarıyor. Ona da teşekkür ederim. Ayrıca 100’üncü maçına çıktı, tebrik ediyorum. İnşallah o gurur ve mutluluğu biz de yaşarız” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Khabib Nurmagomadov, Poirier'i 3. rauntta pes ettirdi!
Ozan Tufan: "Daha farklı bir Ozan var"
Şenol Güneş: "Berabere bitseydi, tarihi ayıp olurdu"
Hamit Altıntop'tan Fatih Terim açıklaması