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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.04.2019 - 21:30, Son Güncelleme:

Ozan Tufan: "Ben de üzgünüm"

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Ozan Tufan: "Ben de üzgünüm"

Devre arasında Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan ve eski takımına karşı forma giyen Ozan Tufan, maç sonunda açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin bu kötü durumdan sıyrılacağını söyleyen Tufan, gelecek sezon dönerek Ersun Yanal ile birlikte güçlü bir ekibin geleceğini söyledi.

Ozan Tufan şu açıklamaları yaptı:

Alanyaspor takımı olarak çok iyi hazırlandık maça. Bütün arkadaşlar çok konsantreydi Böyle büyük maçlar Anadolu takımları için çok önemlidir. Tebrik ediyorum herkesi. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Güzel kompakt bir oyun ortaya koyduk. Bu skora da yansıdı. Kaçan gollerimizi skor olarak değerlendirmemiz lazım. Bugün en büyük eksiğimiz buydu. Ben kendim için bazı şeylerin düzeleceğine inandığım işin, kapasitemin yüksek olduğunu bildiğim için kapasitemi zorluyorum. bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bugün de bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Futbolda böyle zamansız problemler olabiliyor. Bun sene böyle geçtiği için ben de üzgünüm. Seneye ben de döndüğümde Ersun hocayla birlikte  daha güçlü bir ekiple, geleceğimizi düşünüyorum.

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