Tepkilerin üstesinden gelmeye çalıştığını ifade eden genç futbolcu, birlik olunca tüm sıkıntıların aşılacağını söyledi.

İşte Ozan Tufan'ın maç sonu görüşleri:

Performansım son zamanlarda Aykut hocam ve yöneticiler, taraftarların desteğiyle arttı. Kendimi ön plana atma zamanının gerektiğini, daha fazla sorumluluk almam gerektiğini düşündüm. Bazı şeylerin üzerine gitmek gerekti.. Hatalarım , yanlışlarım oluyor. Benim yüzümden gol de yenilebiliyor. Biz takım olarak birlik oldukça hepsinin üstesinden geliyoruz. Derbi öncesi çok önemlidir böyle maçlar. Derbi hazırlıklarını yapacağız. Arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık.

Yeri geldi tepki yedim, ama böyle şeylerin üstesinden kalkmanız gerekiyor, Hemen unutmanız gerekiyor. Ben bunu Aykut hocanın yardımıyla yaptığımı düşünüyorum. Beni psikolojik anlamda, kendimi daha hazır tutmam, iyi hissetmem önemli olan ... Yeri geliyor Volkan abi ıslıklanıyor, ben ıslıklanıyorum, yabancılar ıslıklanıyor. Bunların üstesinden hep beraber gelmeliyiz.