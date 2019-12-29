Ozan Tufan 5 milyon Euro'ya rağmen Fenerbahçe'yi seçti

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ozan Tufan kendisine gelen astronomik tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti ve sözleşmesini 4 yıl daha uzattı. Milli futbolcuya bir Çin kulübü, 5 milyon Euro imza parası içeren bir teklif sundu. Alman Bayer Leverkusen takımı ise 5 yıllık uzun bir kontrat önerdi. Ancak 24 yaşındaki oyuncu bu iki teklifi de reddetti.

Ozan'ın, sözleşme görüşmelerinin başından beri F.Bahçeli yöneticilere, "Burada kalmak istiyorum. Bunun için fedakârlık gerekirse yaparım" dediği öğrenildi.

DETAYLARI BİLE KONUŞMADI

Ozan'ın Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede, başkanın kendisine verdiği söz sonrası detayları konuşmadan 4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği bildirildi. Ozan Tufan'ın futbolu Fenerbahçe'de bırakmayı planladığı bildirildi. (Sabah)

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!