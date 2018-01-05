Ozan Tufan şoke oldu: Allah, Allah! Ben niye...

Fenerbahçe’de, teknik direktör Aykut Kocaman’ın kararıyla kadro dışı bırakılıp, ‘Kendinize kulüp bulun’ denilen Ozan Tufan ve Robin van Persie’nin yeni takımlarının bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor. İki futbolcunun da yurt dışına transfer olmaları bekleniyor.

Aykut Kocaman tarafından birkaç kez uyarılmasına rağmen saha içindeki hatalarını düzeltme yolunda gelişme kaydetmediği belirtilen Ozan’ın, Antalya’ya götürülmeyeceğini öğrenince, “Allah Allah! Ben, niye kampa gitmiyorum” tepkisini verdiği belirtildi.

Diğer taraftan Fenerbahçe yönetimi, Robin van Persie’nin menajeri Kees Vos ile temasa geçerek, sözleşmeyi fesih görüşmeleri için İstanbul’a çağırdı. Menajer Vos önce, “Benim işlerim var, İstanbul’a gidemem” şeklinde ilginç bir yanıt verdi. Sarı lacivertli yöneticilerin, “Mutlaka buraya gelmelisiniz” diye tavır koymaları üzerine karar değiştiren Vos’un birkaç gün içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE yönetiminin, “Kendine kulüp bul” diyerek kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan’ın yurt dışında bir takımla anlaşması bekleniyor.