Ozan Korkut kimdir kaç yaşında?
Ozan Korkut, Galatasaray'ın muhtemel başkan adayları arasında anılmasının ardından birçok kişinin gündemindeki isim oldu. Galatasaray Lisesi mezunu olan Ozan Korkut, bir dönem basket takımında da oynamıştır. Peki, Ozan Korkut kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ozan Korkut, 26 Kasım 1974 tarihinde dünyaya gelmiştir. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Massachusetts üniversitesinden Ekonomi alanında eğitim gören Ozan Korkut, MBA'ni de bu üniversitede tamamlamıştır.
2011 ve 2015 yıllarında Turgay Kıran'ın listesinde bulunan Ozan Korkut, daha önce camianın tanınan isimlerinden olan Ergun Gürsoy ve Mehmet Cansun'un reklam şirketlerinde çalışarak sektöre giriş yaptı. Şu anda reklam şirketi bulunan Korkut, Galatasaray Lisesi mezunu. Bir dönem Galatasaray'ın basket takımında oynamıştır.
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