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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
09.05.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

Ozan Korkut: Hepimizin yüreği Galatasaray için atıyor

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Ozan Korkut: Hepimizin yüreği Galatasaray için atıyor

Galatasaray Kulübü'nün 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirileceği Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan isimlerden Ozan Korkut, Mayıs ayı divan kurulu toplantısında üyelere hitap etti.

Korkut, hayatının en gururlu günlerini yaşadığını belirterek, "Başvurumuzun Divan Kurulu Başkanlığı tarafından kabulünün ardından çok yoğun ilgiyle karşılaştık. Ekibimizle birlikte Galatasaray Kulübü'nün yönetimine talibiz. Galatasaray'a yakışan bir seçim yarışı içinde üzerimize düşen her türlü görevi ifaya hazırız. Bireysel olarak zaten bizleri tanıyorsunuz. Aramızda 6 başkanla yöneticilik yapmış, 20 yılın üzerinde yönetim tecrübesi olan isimler var. Önümüzdeki zorlukların farkındayız. Bu noktaya bir ekip çalışmasıyla geldik. Bu zorlukların üstesinden de ekip olarak geleceğiz. Hepimizin yüreği Galatasaray için atıyor" dedi.

"GALATASARAY TERBİYESİ İÇİNDE SİZLERDEN İZİN ALMAMIZ GEREKİYORDU"

2017 yılı Aralık ayında yapılan erken seçimde de hazır olduklarını aktaran Korkut, "Galatasaray terbiyesi içinde sizlerden izin almamız gerekiyordu. Büyüklerimizi ziyaret ettik ve konuştuk. 'Mayıs ayına kadar bizlere önderlik edin, mayıs ayında biz üzerimize düşeni yapacağız.' dedik. Zaman aralığımız çok dardı ve mayıs ayındaki seçim için çalıştık. Bugün, büyüklerimize verdiğimiz sözü tutuyor olmanın gururuyla karşınızdayız. Galatasaray'da bir söz verilice, tutulur" ifadelerini kullandı.

Yola çıktıkları andan itibaren kendilerine "Gençler" şeklinde hitap edildiğini aktaran Korkut, "Aslında bizler 40-50 yaşlarında, bilgi ve birikimlerimizin üst seviyede olduğu dönemdeyiz. Ama bize 'genç' denmesi de hoşumuza gitti. Bu bayrak yarışında sizlerin teveccüh göstermesi durumunda, koşma sırası bizde. Bayrağı devralmaya hazırız. Kulübün 3 senede atması gereken çok ciddi adımlar var. Problemleri konuşmaktan, fırsatları konuşmayı unutuyoruz. Çok ciddi çalıştık. Her türlü opsiyonu masaya yatırdık. 'Tek bir doğru yoktur ama tek bir Galatasaray vardır.' anlayışıyla yürüyoruz. Artık seçimlerin ardından koşmaya başlamak istiyoruz" diye konuştu.

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"AMATÖR BRANŞLARDA OLİMPİK BİR HAREKET BAŞLATACAĞIZ"

Galatasaray futbolunu UEFA Finansal Fair Play kurallarına uygun şekilde yöneteceklerini aktaran Korkut, sarı kırmızılı takımı Avrupa'da ve Türkiye'de defalarca başarıya taşıyan Fatih Terim ve ekibinin, takımı yeni zaferlere taşıyacağına da inandıklarını söyledi ve masa başında ve sahada güçlü bir Galatasaray için çalışacaklarını vurguladı. Korkut, THY Avrupa Ligi lisansı sahibi bir erkek basketbol takımı ve iddialı bir kadın basketbol takımı hedeflediklerini, amatör branşlarda da olimpik bir hareket başlatacaklarını anlattı.

Ozan Korkut, son olarak Galatasaray'ın mali durumuna değindi:

"Mali tablomuz ortada ve zorlukların farkındayız. Ana iş kolumuz olan spordan acil değer yaratmaya başlamamız, karlı bir işletme modeline geçmemiz lazım. Mali durum problemlerin kaynağı değil, sonucudur. Problemin kaynağını düzelttiğimizde, sonuç da düzelecektir. Geçiş dönemi için de gerekli önlemlerin alındığını bilmenizi isterim. Problemleri bir sonraki nesle taşımak için değil kaynağında kurutmak için varız."

Korkut, konuşmasının ardından listesinde bulunan isimleri tek tek anons ederek kürsüye çağırdı ve üyelere takdim etti.

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