Ozan Kabak'tan kötü haber
Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, Ümit Milli Takım'ın antrenmanında sakatlandı. Kadrodan çıkarılan Kabak'ın yerine Gökay Güney kadroya dahil edildi.
Ümit Milli Takımımız, 17 Kasım Cumartesi günü İspanya'nın Murcia kentinde İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde ilk çalışmasını yapan Ümit Milliler'de Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, yerine Gökay Güney dahil edildi.
Ümit Milli Takım, ikinci çalışmasını 13 Kasım Salı günü saat 19.00'da Murcia'da La Torre Otel sahasında gerçekleştirecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle