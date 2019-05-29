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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
29.05.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Ozan Kabak'ta sürpriz gelişme! Galatasaray...

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Ozan Kabak'ta sürpriz gelişme! Galatasaray...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Alman takımı Stuttgart'ın Play-Out maçında Union Berlin'e averajla elenerek küme düşmesinden sonra Sarı-Kırmızılılar devre arasında Stuttgart'a sattığı eski yıldızları Ozan Kabak'ı geri almak için harekete geçti.

ALTERNATİFİ GENİŞ BİR KADRO​

Bu transferden 11 milyon Euro gibi önemli bir gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi geniş bir takım kurmak için Ozan Kabak'ı kadroya katma kararı verdi.

Everton beni dinlerse tercihim Galatasaray
Everton beni dinlerse tercihim Galatasaray

ŞÜKRÜ HANEDAR KOLLARI SIVADI

Galatasaraylı yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın bu transfer için Stuttgart'a kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Bu sezon Bundesliga 2'de oynamak istemeyen Ozan Kabak'ın ise Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği ortaya çıktı. Bu transferde bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sezon değerlendirmesi...

"Hepsine bir kez daha geçmiş olsun"Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zaferle kapatan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün büyük camia, marka ve takım olması avantajının yanı sıra, yaşadıkları bütünleşmeyle başarıya ulaştıklarını söyledi.
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Ozan Kabakta sürpriz gelişme Galatasaray...

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