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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
20.02.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Ozan Kabak'ın yüzü gülmüyor

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Ozan Kabak'ın yüzü gülmüyor

Ara transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart’a transfer olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart zor günler geçiriyor.

Ara transferde 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart’ın yolunu tutan 18 yaşındaki Ozan Kabak, yeni takımında galibiyet yüzü göremedi.

Genç oyuncu, 4 maçta da 90 dakika sahada kalırken, Stuttgart 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Alman ekibi, bu karşılaşmalarda rakip filelere 4 gol gönderirken, kalesinde tam 12 gol gördü.

Bu sonuçların ardından Stuttgart düşme hattına kadar geriledi.

Ozan Kabak Galatasaray'a böyle veda etmişti...

Ozan Kabak'tan duygusal veda!Galatasaray'dan 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, sosyal medya hesaplarından sarı kırmızılı camiaya veda mesajı yayımladı.
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