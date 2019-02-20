Ozan Kabak'ın yüzü gülmüyor
Ara transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart’a transfer olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart zor günler geçiriyor.
Ara transferde 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart’ın yolunu tutan 18 yaşındaki Ozan Kabak, yeni takımında galibiyet yüzü göremedi.
Genç oyuncu, 4 maçta da 90 dakika sahada kalırken, Stuttgart 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Alman ekibi, bu karşılaşmalarda rakip filelere 4 gol gönderirken, kalesinde tam 12 gol gördü.
Bu sonuçların ardından Stuttgart düşme hattına kadar geriledi.
Ozan Kabak Galatasaray'a böyle veda etmişti...
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