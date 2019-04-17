Ozan Kabak'ın yanına Roman Neustadter
Sarı-Lacivertli ekibin sözleşmesini uzatmayacağı Roman Neustadter’e Almanya’dan bir teklif daha geldi.
Sarı-Lacivertli ekibin sözleşmesini uzatmayacağı Roman Neustadter’e Almanya’dan bir teklif daha geldi.
Daha önce Hertha Berlin’in kapısını çaldığı Rus savunmacı için bu kez Stuttgart devreye girdi.
Benjamin Pavard’ı Bayern Münih’e satan Kırmızı-Beyazlılar, Neustadter’i yeni sezonda Ozan Kabak’ın savunmadaki partneri yapmak istiyor.
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