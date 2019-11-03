Ozan Kabak'ın gol attığı maçta gülen Schalke 04 oldu
Almanya Futbol Ligi Bundesliga'nın 10. hafta karşılaşmasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti.
WWK Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı Baier ve Lichtsteiner'in (KK) attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. 60'da Finnbogason'un penaltı golüyle öne geçen Augsburg'a yanıt 71'de Ozan ile Schalke'den gelirken, 82'de Harit maçın son golünü kaydederek skoru tayin etti: 2-3.
Ozan Kabak müsabakaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. Ozan Kabak ayrıca bu maç ile birlikte Schalke 04 formasıyla Bundesliga'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
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