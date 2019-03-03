Ozan Kabak'dan duble! Bundesliga'da ilk...
Galatasaray'dan devre arasında Stuttgart'a rekor bedelle transfer olan Ozan Kabak, resmi maçlardaki ilk gollerini attı.
2000 doğumlu genç stoper Ozan Kabak, devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
İlk 5 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Ozan, 6. maçında golle tanıştı!
4. dakikada Mario Gomez'in golüyle öne geçen Stuttgart, 16. dakikada sağ taraftan kullanılan kornere müthiş yükselen Ozan Kabak'ın kafa golüyle farkı ikiye çıkardı!
İlk yarının uzatma anlarında, bu sefer soldan kullanılan kornere iyi yükselen Ozan, farkı üçe çıkardı!
Ozan, resmi maçlardaki ilk gollerini atmış oldu.
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