Ozan Kabak'a kötü haber! Ayrıldı...
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'a kötü haber geldi.
Sezon başında Galatasaray'dan Alman ekibine transfer olan Ozan Kabak, gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirirken, Bundesliga'da Mart ayının en iyi genç futbolcusu seçilmişti.
Alman ekibinde bir kaç gün önce teknik direktör Markus Weinzierl'in görevine son verilmişti. Transferi olduğu günden bu yana Ozan'a ilk 11'de şans veren Weinzierl'in ardından teknik heyette yer alan bazı isimler ile de yollar ayrıldı. Bu isimlerden biri de Halil Altıntop oldu.
Stuttgart'ta teknik heyette yer alan bireysel çalıştırıcı olarak görev yapan Halil Altıntop, Ozan Kabak'ın da Stuttgart'a çabuk uyum sağlamasında ve gösterdiği başarılı performansta önemli bir faktördü.
Halil Altıntop'un takımından ayrılmasının 19 yaşındaki futbolcunun gelişimi için olumsuz etki yapmasından endişe ediliyor.
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