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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.04.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Ozan Kabak'a kötü haber! Ayrıldı...

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Ozan Kabak'a kötü haber! Ayrıldı...

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'a kötü haber geldi.

Sezon başında Galatasaray'dan Alman ekibine transfer olan Ozan Kabak, gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirirken, Bundesliga'da Mart ayının en iyi genç futbolcusu seçilmişti.

Alman ekibinde bir kaç gün önce teknik direktör Markus Weinzierl'in görevine son verilmişti. Transferi olduğu günden bu yana Ozan'a ilk 11'de şans veren Weinzierl'in ardından teknik heyette yer alan bazı isimler ile de yollar ayrıldı. Bu isimlerden biri de Halil Altıntop oldu.

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Stuttgart'ta teknik heyette yer alan bireysel çalıştırıcı olarak görev yapan Halil Altıntop, Ozan Kabak'ın da Stuttgart'a çabuk uyum sağlamasında ve gösterdiği başarılı performansta önemli bir faktördü.

Halil Altıntop'un takımından ayrılmasının 19 yaşındaki futbolcunun gelişimi için olumsuz etki yapmasından endişe ediliyor.

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Ozan Kabaka kötü haber Ayrıldı...

 

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