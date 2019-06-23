Ozan Kabak'a komik teklif
Ozan Kabak transferi için 15 milyon Euro bonservis ücreti ödemeye hazır olan Milano ekibi, genç futbolcudan 48 saat içinde yanıt bekliyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milano kulübü, 19 yaşındaki futbolcu için senelik 1 milyon Euro ücret alacağı 5 senelik bir kontrat önerdi.
Ozan Kabak ile Bayern Münih ve West Ham United gibi kulüplerin de ilgilendiği ifade ediliyor.
Stuttgart'ta 1,8 milyon Euro alan ve vergi kesintisiyle birlikte eline yılda 1 milyon Euro geçen Ozan Kabak'ın bu teklife ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.
Genç stoper Galatasaray'da yıllık 220 bin TL kazanıyordu.
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