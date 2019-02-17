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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.02.2019 - 08:41, Son Güncelleme:

Ozan Kabak'a büyük şok! Küme...

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Ozan Kabak'a büyük şok! Küme...

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, konuk ettiği Leipzig'e 3-1 yenildi.

Leipzig'in gollerini 6. ve 74. dakikalarda Yussuf Poulsen ve 68. dakikada Marcel Sabitzer atarken, ev sahibi ekibin tek golü 16. dakikada penaltıdan Steven Zuber'den geldi. 

Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. 

Bu sonuçla Leipzig, 41 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Stuttgart ise 15 puanla 16. sırada kaldı ve düşme hattından çıkamadı. 

Günün diğer maçında  Hoffenheim, sahasında Hannover 96'yı 3-0 yendi.  Hoffenheim, Bundesliga'nın 22. haftasında PreZero Arena'da Hannover 96'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Joelinton'un golüyle 1-0 öne geçti. 14'üncü dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın asistinde Ishak Belfodil, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkarırken, Hoffenheim soyunma odasına 2-0 önde gitti.  İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 80. dakikada Kerem Demirbay'ın topu filelere göndermesiyle skoru 3-0 yaptı.  Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hoffenheim sahadan 3-0 galip ayrıldı.  Bu sonuçla Hoffenheim, 33 puan ve maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.

Hannover 96 ise 14 puanla 17. sırada kaldı. 

Bugün ayrıca Wolfsburg sahasında Mainz 05'i 3-0'lık skorla geçerken, Schalke 04-Freiburg maçı da golsüz berabere sonuçlandı. 

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