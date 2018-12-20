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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
20.12.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

Ozan Kabak'a büyük para! İmzayı atıyor...

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Ozan Kabak'a büyük para! İmzayı atıyor...

Galatasaray yıldız ismi için kesenin ağzını açtı.

Galatasaray'ın parlayan starı Ozan Kabak kulübü ile anlaştı. Alacağı para da belli oldu.

Henüz 18 yaşında, teknik direktör Fatih Terim'in bankosu olmayı başaran Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ı Bayern Münih'ten Inter'e, Manchester United'dan Manchester City'ye kadar birçok dev kulüp izlemeye başladı.

Sarı-kırmızılı yönetim de değeri her geçen gün artan Ozan'ı elinden kaçırmamak için düğmeye bastı. Aslan, garanti parası 220 bin TL olan oyuncunun ücretini 3.5 milyon TL seviyesine çıkarıp sözleşmesini 5 yıl uzatmayı düşünüyor.

Ayrıca 2000 doğumlu stoperin mevcut mukavelesinde yazan ve tartışma konusu olan, "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi de kaldırılacak.

STATTA YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye Kupası'nda önceki gün oynanan Keçiörengücü maçında forma giymeyen Ozan Kabak'ın, karşılaşmadan 3-4 saat önce stada gelerek yönetimle sözleşme konusunda görüştüğü öğrenildi.

2023'e dek uzatılması beklenen mukavelede Sivasspor maçına kadar resmi imzaların atılması bekleniyor. (Sabah)

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Paris Saint Germen kupada rahat turladı...

US Orleans 1-2 PSG (MAÇ ÖZET)Fransa Lig Kupası son 8 turundan gülen taraf Paris Saint Germain oldu. Deplasmanda Orleans Loiret ile karşılaşan son şampiyon, 41. dakikada Edinson Cavani ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 2. yarıda ev sahibi takım Joseph Lopy ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Konuk takım PSG 81. dakikada Moussa Diaby ile maçta 2-1 öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında ise Mbappe çok net bir gol fırsatından yararlanamadı ve maç 2-1'lik skorla tamamlandı.
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