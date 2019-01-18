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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.01.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Ozan Kabak Türk futbol tarihine geçti

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Ozan Kabak Türk futbol tarihine geçti

Galatasaray'dan 11 milyon Euro bonservisle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, birçok konuda Türk futbol tarihine geçti.

Galatasaray altyapısına 2011'de dahil olan Ozan Kabak, sarı-kırmızılı kulübün çok şey beklediği 2000 jenerasyonuyla oluşturulan takımında önemli bir yer tuttu. Farklı alt yaş kategorilerinde forma giyen Ozan, 19 yaş altı takımındayken teknik direktör Fatih Terim'in dikkatini çekti. Genç savunma oyuncusu, Galatasaray A Takımı'nın formasını ilk kez geçen sezonun 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında giydi.

Abdussamed Karnuçu, Ahmet Sivri, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Yunus Akgün gibi gençlerin götürüldüğü İsviçre'deki bu sezon öncesi kampında yer almayan genç savunma oyuncusu, buna rağmen sezonun ilk yarısında takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

Sezonun 3. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve kısa süre alan Ozan Kabak, 5. haftadaki Kasımpaşa müsabakasıyla başlayan süreçte bir karşılaşma hariç ilk 11'deki yerini kaptırmadı. 18 yaşındaki savunma oyuncusu sezonun ilk yarısında 13 lig maçında 1.085 dakika forma giyerek sarı-kırmızılı takımın en çok süre alan Türk futbolcusu olarak dikkati çekti.

Ozan, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 6 maçın 4'ünde forma giydi ve 90'ar dakika sahada kaldı.

Türkiye'de yetişen en pahalı 3. transfer
Ozan Kabak, Türkiye'de altyapı eğitimini alarak yurt dışına giden oyuncular arasında en fazla bonservis bedeli ödenen 3. futbolcu unvanını aldı.

Medipol Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon Euro'ya giden Cengiz Ünder'in ilk sırada bulunduğu listede, ikinci sırada 13 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle Galatasaray'dan İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e giden Arda Turan yer buldu.

Maç Sonucu Bahsini Seç

Ozan Kabak, genç yaşına rağmen 11 milyon Euro'luk transfer ücretiyle listeye 3. sıradan girdi. Ozan ayrıca, Türkiye'den bonservis ücreti verilerek transfer edilen Türk futbolcular arasında da 4. sırada kendisine yer buldu. Bu sıralamada ilk basamakta ise Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton takımına 22 milyon Euro'ya transfer olan Cenk Tosun bulunuyor.

Galatasaray'ın en fazla para kazandığı 4. oyuncu
Genç stoper, Galatasaray'ın yurt dışına sattığı futbolcular içinde en fazla bonservis bedeli kazandığı 4. oyuncu konumunda. Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Stoke City takımına 16 milyon Euro'ya sattığı Badou Ndiaye, kulüp tarihinin en fazla para kazanılan futbolcu oldu. Senegalli futbolcuyu 13 milyon 250 bin Euro bedelle Alman ekibi RB Leipzig'e giden Armindo Bruma, 13 milyon Euro bonservis ücretiyle Arda Turan izledi.

Stuttgart'ın en pahalı transferi
Almanya'nın Stuttgart kentinde 1893'te kurulan kulübün 125 yılı geçkin tarihinin en pahalı transferi Ozan Kabak oldu. Bu sezon başında gençlere verdiği yüksek bonservis bedelleriyle dikkati çeken Stuttgart, Arjantin'in Argentinos Juniors takımından Nikolas Gonzalez'e 8.5 milyon Euro, İngiltere'nin Manchester City takımından ise Pablo Maffeo'ya 9 milyon Euro ödeyerek arka arkaya kulüp tarihinin rekorlarını kırmıştı.

Alman temsilcisinin Galatasaray'dan aldığı Ozan Kabak, 11 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçti.

Ozan Kabak'tan duygusal veda!Galatasaray'dan 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, sosyal medya hesaplarından sarı kırmızılı camiaya veda mesajı yayımladı.
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