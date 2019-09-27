Ozan Kabak: "Şenol Güneş düzenli arıyor ve nasıl olduğumu soruyor"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOzan Kabak: "Şenol Güneş düzenli arıyor ve nasıl olduğumu soruyor"
GeriFutbol Ozan Kabak: "Şenol Güneş düzenli arıyor ve nasıl olduğumu soruyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
27.09.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

Ozan Kabak: "Şenol Güneş düzenli arıyor ve nasıl olduğumu soruyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisini düzenli aradığını ve nasıl olduğunu sorduğunu belirtti.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Schalke 04'ün internet sayfasına röportaj verdi.

Eylül ayında yapılan milli maçlarda kadroda yer almamasına ilişkin bir soruya cevap veren 19 yaşındaki futbolcu, söz konusu dönemde sakatlıktan yeni çıktığını ve birkaç gün antrenman yaptığını, bundan dolayı Şenol Güneş ve Schalke 04'ün teknik direktörü David Wagner'in kendisinin milli takımda yer almak yerine Schalke'de kalması yönünde karar verdiğini ifade etti.

Ozan Kabak, bunu kendisinin de doğru bulduğunu ve teknik direktörlerin tavsiyelerine uyduğunu kaydetti.

Savunma oyuncusu, Türk Milli Takımı'nın ekim ayında Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı karşılaşmalara davet edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya da henüz kadronun belirlenmediğini ifade ederek, "Ancak Şenol Güneş ile temastayım. Şenol Güneş düzenli arıyor ve nasıl olduğumu soruyor." şeklinde cevap verdi.

Bu görüşmelerde Şenol Güneş'in kariyerini yakından takip ettiği yönünde izlenim edindiğini anlatan genç oyuncu, "Yeniden milli takıma davet edilirsem, ülkemin formasını giymek benim için büyük bir onur olur." değerlendirmesinde bulundu.

Schalke 04 taraftarından övgüyle bahseden Ozan Kabak, "Taraftarlar ilk günden itibaren bana iyi davrandı ve Schalke 04'ün bir parçası olduğumu hissettirdi." ifadelerini kullandı.

Sakatlığının geçtiğini ve herhangi bir sorunu bulunmadığını ifade eden Ozan Kabak, Schalke 04'ün Paderborn'u 5-1 yendiği maçta sonradan oyuna dahil olduğunu hatırlatarak, ilk kez Schalke 04 forması giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve kendisine güvenen teknik direktör Wagner'e teşekkür etti. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Ozan Kabak: Şenol Güneş düzenli arıyor ve nasıl olduğumu soruyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Osman Özköylü: “Beklediğimizden biraz daha eksikleri olan takım gördük”
Ozan Kabak: "Şenol Güneş düzenli arıyor ve nasıl olduğumu soruyor"
Adana Demirspor'u merdiven boşlukları yaktı! 270 bin TL ceza...
Kasımpaşa, Denizlispor maçına hazır!