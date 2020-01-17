Ozan Kabak, Misli.com'da CANLI! Hem iddaa oyna, hem de kesintisiz izle...

Bu bir ilandır

SCHALKE - M'GLADBACH

Ozan Kabak, Suat Serdar ve Ahmet Kutucu’nun forma giydiği Schalke 04, ilk yarının son maçında Freiburg karşısında öne geçmiş; ancak ikinci yarıda geriye düştükten sonra Ahmet’in golüyle beraberliği kurtarmıştı.

Bu sonuçla birlikte son 4 haftada 7 puan kaybeden Schalke 04, devre arasına daha iyi bir konumda girebilirdi.

Ev sahibinde as kaleci Nübel cezalı. Savunmacı Sane ve orta sahadan Stambouli sakat. Orta sahadan McKennie’nin ise durumu şüpheli.

İlk yarının son maçında Hertha Berlin’e konuk olan M'Gladbach daha üstün oynamasına rağmen, iki puan bıraktı.

Bu seneki en büyük handikabı dış saha performansı olan M'Gladbach, son 5 dış saha maçında sadece 4 puan alabilirken 3 maçında gol atamadı.

Konuk ekipte savunmacı Bensebaini’nin sakatlığı var.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki ekip arasındaki son 8 maçta Schalke'nin galibiyeti bulunmuyor.

- Schalke'nin ligdeki son 8 maçının 7’si "KG VAR" bitti.

- M'Gladbach’ın ligdeki son 5 maçı da "İYX" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu kupa maçını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği oyun "KG VAR" olarak göze çarpıyor.

Üyelerin %20'den fazlası iki takımın da bu mücadelede gol bulacağını düşünüyor.

%18'lik kesim ise ev sahibi Schalke'den yana...

MİSLİ.COM YORUMCUSU FATİH DEMİRELİ'NİN TERCİHİ...

Schalke'de devre arasında kaleci Alexander Nübel dışında bir konu konuşulmadı neredeyse. Bayern ile sözleşme imzalayan Nübel'in şu an cezalı olması hem oyuncunun hem de takımın hayrına gibi gözüküyor.

Kaptanlığı elinden alından Nübel'in yerine Mascarell takımı sahaya sürecek. Transferde de hareketli günler geçiren Schalke'de yeni oyunculardan Gregoritsch ilk 11'de olacak.

M'Gladbach cephesi sakın bir devre arası geçirdi, transfere de ihtiyaçları yoktu. Sol bek Ramy Bensebaini'nin sakatlığı canları sıktı.

Yine de "3.5 ALT" ile sonuçlanacak bir karşılaşma bekliyorum.

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Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...