Ozan Kabak, korkuttu! Kanlar içinde kaldı...
Stuttgart'ın play-out'ta Union Berlin'le karşılaştığı maçta Ozan Kabak, çok talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonu 16. sırada bitiren Stuttgart, kümede kalmak için oynanan play-out maçında ikinci lig ekibi Union Berlin'le karşı karşıya gelirken, milli futbolcumuz Ozan Kabak, talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Mücadeleye 11'de başlayan Ozan, hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Badstuber ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın ardından iki oyuncu da acılar içinde yerde kalırken, Ozan ve Badstuber'in kafası yarıldı.
İlk müdahale sahada yapılırken, iki futbolcu da oyuna devam etti.
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