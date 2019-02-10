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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
10.02.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Ozan Kabak 'kızağa' mı çekiliyor? Menajerinden açıklama var...

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Ozan Kabak 'kızağa' mı çekiliyor? Menajerinden açıklama var...

Bayern maçıyla Bundesliga kariyerine başlayan Ozan Kabak, Freiburg maçında ise etkisizdi. Düsseldorf maçı öncesi menajeri Markus Weinzierl, takımın performansını değerlendirdi.

Düsseldorf

- Diego Contento sakat, Marcel Sobottka'nın durumu maç saati netleşecek.

- Üst üste 4 maç kazanıp ligin dibinden kurtulan Fortuna Düsseldorf, son 2 haftadan sadece 1 puan çıkartabildi.

- 4 maçlık serinin banko isimlerinden Kenan Karaman, son 2 maçta yedekteydi. Freidhelm Funkel'in muhtemel 11'inde yine yer almıyor, sebebi belirsiz.

- Kaan Ayhan ise 20 maçı geride bıraktık, sadece 4 maç kaçırdı. Takımın bankolarından... (2 gol - 4 sarı kart)

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Stuttgart

- Bayern Münih maçıyla Bundesliga kariyerine başlayan Ozan Kabak, Lewandowski önderliğindeki hücumlara onurlu bir şekilde karşılık vermişti.

- Geçen hafta ise Freiburg karşısında durgundu. Sarı kart gördü, uzatma anlarında Niederlechner'in golünde zamanlama hatası yaptı ve topu ağlardan aldı.

- Menajeri Markus Weinzierl da Bayern maçı sonrası Ozan Kabak'a övgü dolu sözler sarfetmişti ama Düsseldorf öncesi yapılan basın toplantısında Dennis Aogo dışında elindeki savunma alternatiflerinin arttığından bahsetti.

- Mario Gomez cezalı, "Pavard, Baumgartl, Kempf, Insua" savunma dörtlüsünü izleyebiliriz. Dolayısıyla Ozan Kabak 'kızağa' çekilebilir...

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İddaa Tahminleri - 10 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 10 Şubat Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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