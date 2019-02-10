Ozan Kabak 'kızağa' mı çekiliyor? Menajerinden açıklama var...
Bayern maçıyla Bundesliga kariyerine başlayan Ozan Kabak, Freiburg maçında ise etkisizdi. Düsseldorf maçı öncesi menajeri Markus Weinzierl, takımın performansını değerlendirdi.
Düsseldorf
- Diego Contento sakat, Marcel Sobottka'nın durumu maç saati netleşecek.
- Üst üste 4 maç kazanıp ligin dibinden kurtulan Fortuna Düsseldorf, son 2 haftadan sadece 1 puan çıkartabildi.
- 4 maçlık serinin banko isimlerinden Kenan Karaman, son 2 maçta yedekteydi. Freidhelm Funkel'in muhtemel 11'inde yine yer almıyor, sebebi belirsiz.
- Kaan Ayhan ise 20 maçı geride bıraktık, sadece 4 maç kaçırdı. Takımın bankolarından... (2 gol - 4 sarı kart)
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- Bayern Münih maçıyla Bundesliga kariyerine başlayan Ozan Kabak, Lewandowski önderliğindeki hücumlara onurlu bir şekilde karşılık vermişti.
- Geçen hafta ise Freiburg karşısında durgundu. Sarı kart gördü, uzatma anlarında Niederlechner'in golünde zamanlama hatası yaptı ve topu ağlardan aldı.
- Menajeri Markus Weinzierl da Bayern maçı sonrası Ozan Kabak'a övgü dolu sözler sarfetmişti ama Düsseldorf öncesi yapılan basın toplantısında Dennis Aogo dışında elindeki savunma alternatiflerinin arttığından bahsetti.
- Mario Gomez cezalı, "Pavard, Baumgartl, Kempf, Insua" savunma dörtlüsünü izleyebiliriz. Dolayısıyla Ozan Kabak 'kızağa' çekilebilir...
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