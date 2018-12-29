Ozan Kabak kararı 2019'da verilecek
Galatasaray’ın resmi internet sitesinde önceki gün Ozan Kabak’ın transfer durumu hakkında yapılan açıklama camia içinde tartışmalara yol açtı.
Açıklamada yer alan “Ozan’ın sözleşmesi ile ilgili 4-5 ay önce başlattığımız girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir” ifadesiyle genç oyuncunun taraftarın önüne atıldığını düşünen bazı yöneticilerin bu bildiriden haberinin olmadığı ortaya çıktı.
İNGİLİZLER PEŞİNDE
Defansın vazgeçilmez ismi haline gelen Ozan’la sözleşme yenilemek isteyen Galatasaray yönetimi, bu konudaki girişimlere yeni yılın ilk günlerinde başlayacak. Genç stopere, İngiltere’den bazı kulüplerin de talip olduğu belirtiliyor.
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