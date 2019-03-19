Ozan Kabak: İnşallah Şenol Güneş'in çıkardığı yıldızlardan biri olurum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOzan Kabak: İnşallah Şenol Güneş'in çıkardığı yıldızlardan biri olurum
GeriFutbol Ozan Kabak: İnşallah Şenol Güneş'in çıkardığı yıldızlardan biri olurum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)
19.03.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Ozan Kabak: İnşallah Şenol Güneş'in çıkardığı yıldızlardan biri olurum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edilen Muhammed Şengezer ve Ozan Kabak, millilerin 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürüldüğü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, "Çok mutluyum Şenol hocama çok teşekkür ediyorum. Önümüzde Arnavutluk ve Moldova maçları var. 3'er puanla ayrılıp önemli bir avantajın sahibi olmak istiyoruz. İyi çalışıyoruz, tek konsantrasyonumuz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak. Şenol hocanın yaklaşımı çok babacan ve çok iyi. İlk kez çalışma fırsatı buluyorum. Elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah bende onun çıkardığı yıldızlardan biri olurum" diye konuştu.

"TEK AMACIMIZ 3 PUANI ALMAK"

Ozan Kabak, takım kampında her şeyin güzel olduğunu belirtirken, "Kampta bize çok yardımcı oluyorlar. Antrenmanlar güzel ve neşeli geçiyor. Bu ortamda en önemli unsur bu. Tek amacımız 3 puanı almak" dedi.

"DEĞERLİ OYUNCULARA SAHİBİZ"

Genç savunmacı Ozan Kabak, gruptaki rakipler hakkında, "Arnavutluk, Moldova ve İzlanda önemli rakipler ve değerli oyuncuları var. İlk 2 maça bakınca kağıt üstünde favoriyiz ancak önemli mücadeleler göstereceğiz. Biz de değerli oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ"

Ozan Kabak, milli takımda yer alan diğer stoperler hakkında, "Kaan, Çağlar, Merih çok iyi stoperler. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Önemli olan milli takımın kazanması" diye konuştu.

"YAŞIMIZ GENÇ AMA TAKIMLARIMIZDA SÜRE ALIYORUZ"

Milli takımda yer alan 4 stoperin de yurt dışında görev almasıyla ilgili Kabak, "Gurur verici bir şey. 4 oyuncu da önemli liglerde oynuyor. Bu büyük bir avantaj. Yaşımız genç ama takımlarımızda süre alıyoruz. Önemli olan takım savunmasına katkı sağlamak ve 3 pusanı getirmek" açıklamasını yaptı.

Ozan Kabak: İnşallah Şenol Güneşin çıkardığı yıldızlardan biri olurum

ŞENGEZER: "YENİ BİR SAYFA AÇTIK"

Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer, ilk kez milli takıma çağrıldığı için mutlu olduğunu belirtirken, "2014'te Bursaspor'da oynarken Şenol Güneş ile birlikte çalıştım. Ay yıldızlı forma için burada toplandık. Arnavutluk maçı var ve oraya odaklandık. Çok iyi çalışıyoruz. Sonrasında Moldova maçı var. 2020 Avrupa Şampiyonası'na güçlü gitmek istiyoruz. Yeni bir sayfa açtık. Tecrübeli ve genç isimler takımda. Birlik olup 2020'de kendimizi göstereceğimize inanıyorum" dedi.

"AİLE ORTAMI VAR"

Muhammed Şengezer, genç ve tecrübeli isimlerini bir arada güzel bir ortamda çalıştığına vurgu yaparken, " Tecrübeli ve genç isimler var. Takımın havası güzel. Ağabeylerimiz bize çok yardımcı oluyor. Biz de buraya adapte olmaya çalışıyoruz. Ozan'da ben de alt yaşlarda ter döktük. İnşallah bunun devamı gelir. Ağabeylerimiz bize yardımcı oluyorlar. Dün de gördünüz, bir aile ortamı vardı. Moldova ve Arnavutluk maçında bunun meyvesini alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Şengezer, gruptaki en önemli rakiplerden Fransa için de, "Fransa dünya şampiyonu. Kendimize inanırsak başarırız. 2008'de olduğu gibi 2020'de de bunu başarabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH KATKI SAĞLARIZ"

Muhammed Şengezer, milli takımda yer alan Mert Günok ile Bursaspor'da da birlikte görev aldığını dile getirirken, "Mert ağabey ile Bursaspor'da çalıştım. Uğurcan ümit milli takımdan arkadaşım. Sinan ağabeyi ise burada tanıdım. 3 iyi karakter burada. İnşallah takıma katkı sağlarız. Kulüplerimizde iyi olduğumuz için buraya çağırılıyorsun. İnşallah kaleciler olarak buraya katkı sağlarız"

24
Tüm zamanların en iyi 50 teknik direktörü açıklandı Türkiyeden...
Tüm zamanların en iyi 50 teknik direktörü açıklandı! Türkiye'den...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünlü futbolcunun eşi şaşırttı! Çırılçıplak...

En rekabetçi espor platformuna oyun dostu sponsor

Tam tersi bekleniyordu! Mbaye Diagne...

Ozan Kabak: İnşallah Şenol Güneş'in çıkardığı yıldızlardan biri olurum