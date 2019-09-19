Ozan Kabak ilk 11'i zorluyor! Menajeri açıkladı...
Almanya Bundesliga'nın 5. hafta açılış maçında Schalke, Veltins Arena'de Mainz'ı ağırlayacak. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, menajeri David Wagner'den Ozan Kabak'a övgü dolu sözler geldi.
Schalke'nin Veltins Arena'de Mainz'ı ağırlayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. David Wagner takımı hakkında son bilgileri aktarırken, milli oyuncumuz Ozan Kabak'tan da övgüyle bahsetti.
İşte o sözler:
"Ozan Kabak bizimle 4 haftadır çalışıyor, sakatlığını atlattı ve geçen hafta da son anlarda şans buldu. Tam olarak hazır, rekabet içerisinde yerini aldı. Hem de en yüksek seviyede..."
İLK 11 NASIL OLACAK?
Wagner'in bu sözleri sonrası Schalke savunma hattının ortasında yarın oynanacak Mainz maçında kimlerin yer alacağı Alman medyasında oldukça konuşulmaya başladı.
Bir kesim "Stambouli - Sane" ikilisinin bozulmayacağını belirtirken, bir diğer kesim ise Ozan Kabak'ın merkeze geçip, Stambouli'nin orta sahaya geçeceği ve hücum geçişleri sırasında savunma ortasına girebileceğini aktardı.
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