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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli
19.09.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Ozan Kabak ilk 11'i zorluyor! Menajeri açıkladı...

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Almanya Bundesliga'nın 5. hafta açılış maçında Schalke, Veltins Arena'de Mainz'ı ağırlayacak. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, menajeri David Wagner'den Ozan Kabak'a övgü dolu sözler geldi.

Schalke'nin Veltins Arena'de Mainz'ı ağırlayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. David Wagner takımı hakkında son bilgileri aktarırken, milli oyuncumuz Ozan Kabak'tan da övgüyle bahsetti.

İşte o sözler:

"Ozan Kabak bizimle 4 haftadır çalışıyor, sakatlığını atlattı ve geçen hafta da son anlarda şans buldu. Tam olarak hazır, rekabet içerisinde yerini aldı. Hem de en yüksek seviyede..."

İLK 11 NASIL OLACAK?

Wagner'in bu sözleri sonrası Schalke savunma hattının ortasında yarın oynanacak Mainz maçında kimlerin yer alacağı Alman medyasında oldukça konuşulmaya başladı.

Bir kesim "Stambouli - Sane" ikilisinin bozulmayacağını belirtirken, bir diğer kesim ise Ozan Kabak'ın merkeze geçip, Stambouli'nin orta sahaya geçeceği ve hücum geçişleri sırasında savunma ortasına girebileceğini aktardı.

Ozan Kabak ilk 11i zorluyor Menajeri açıkladı...

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Ozan Kabak ilk 11i zorluyor Menajeri açıkladı...

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