Ozan Kabak için resmi açıklama
Ozan Kabak ile ilgilenen Stuttgart cephesinden transfer açıklaması geldi. Stuttgart cephesi genç oyuncuyu transfer etmek istediğini doğruladı.
Adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Galatasaray'ın genç stoperi Ozan'a bir teklifte Alman Ligi'nden geldi.
Stuttgar, Ozan'ı kadroya katabilmek için Galatasaray'a 11 milyon Euro önerdi.
A Spor'un haberine göre, Stuttgart Futbol Şefi Joachim Cast, bu transferle ilgili olarak ''Ozan ile ilgileniyoruz ve Galatasaray’ın cevabını bekliyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar bu transferin cevaplanacağını umuyoruz'' şeklinde konuştu.
Son zamanlarda Serie A ekibi Roma ve Alman ekibi Stuttgart'ın Ozan Kabak'ı transfer etmek istedikleri biliniyordu.
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