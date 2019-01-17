Ozan Kabak için olay sözler! 'Dışarıdan ahkam kesmek...'
Galatasaray eski futbol direktörü Cenk Ergün, Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ozan Kabak'ın kontratına 7.5 milyon Euro'luk çıkış maddesini koyduran isim olan Cenk Ergün Lig Radyo'ya konuşurken, şunları söyledi...
- Ozan için o çıkış maddesini koyarken biz bugünleri görüyorduk. Onun böyle bir transfer yapacağını umuyor, bekliyorduk.
- Ozan daha önceden Avrupa takımlarının radarlarına girmişti. O dönemde bunları görerek biz o maddeyi koyduk.
- Gelişmesine katkı sağlamak içindi bu. Galatasaray'dan erken gitmesin diye yaptık. Ozan'ı uzun süre gururla takip ettik.
- Ozan hem oyununu hem fiziğini çok iyi geliştirdi. Çok daha zayıftı, şimdi fiziği de gelişti ve düzeldi. Hayırlı olsun.
- Kolay adapte olacağı bir atmosfere gidiyor. Türk sporseverler oradaki vatandaşlarımız onu yalnız bırakmaz. En iyi şekilde mücadelesini yapacaktır.
- Kulüpçülük bambaşka bir şey. Kulübümüzün, bağlı olduğumuz renlerin daha iyi olması için mücadele veriyoruz biz profesyoneller.
- O dönem şartları içinde Ozan yurtdışını istiyordu. O maddeyi koyarken, sözleşmeyi yenilerken böyle bir anlaşma yaptık. Dışarıdan ahkam kesmek romantikliktir.
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