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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.01.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Ozan Kabak için olay sözler! 'Dışarıdan ahkam kesmek...'

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Ozan Kabak için olay sözler! 'Dışarıdan ahkam kesmek...'

Galatasaray eski futbol direktörü Cenk Ergün, Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ozan Kabak'ın kontratına 7.5 milyon Euro'luk çıkış maddesini koyduran isim olan Cenk Ergün Lig Radyo'ya konuşurken, şunları söyledi...

- Ozan için o çıkış maddesini koyarken biz bugünleri görüyorduk. Onun böyle bir transfer yapacağını umuyor, bekliyorduk.

- Ozan daha önceden Avrupa takımlarının radarlarına girmişti. O dönemde bunları görerek biz o maddeyi koyduk.

- Gelişmesine katkı sağlamak içindi bu. Galatasaray'dan erken gitmesin diye yaptık. Ozan'ı uzun süre gururla takip ettik.

- Ozan hem oyununu hem fiziğini çok iyi geliştirdi. Çok daha zayıftı, şimdi fiziği de gelişti ve düzeldi. Hayırlı olsun.

- Kolay adapte olacağı bir atmosfere gidiyor. Türk sporseverler oradaki vatandaşlarımız onu yalnız bırakmaz. En iyi şekilde mücadelesini yapacaktır.

- Kulüpçülük bambaşka bir şey. Kulübümüzün, bağlı olduğumuz renlerin daha iyi olması için mücadele veriyoruz biz profesyoneller.

- O dönem şartları içinde Ozan yurtdışını istiyordu. O maddeyi koyarken, sözleşmeyi yenilerken böyle bir anlaşma yaptık. Dışarıdan ahkam kesmek romantikliktir.

Ozan Kabak için olay sözler Dışarıdan ahkam kesmek...

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