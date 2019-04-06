Ozan Kabak gollerine devam ediyor
Ozan Kabak'ın gol attığı karşılaşmada Stuttgart ile Nürnberg 1-1 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, evinde Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı.
Konuk ekibin golünü 42. dakikada Pereira atarken, Stuttgart'ın tek golü milli yıldızımız Ozan Kabak'tan geldi. Bu golle Ozan, yeni takımındaki üçüncü golünü kaydetti.
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