Ozan Kabak, Freiburg maçında ilk 11'de olacak mı? Menajeri açıkladı...
Geçtiğimiz hafta Bayern karşısında siftah yapan Ozan Kabak, Freiburg karşısında sahada olacak mı? Menajeri Markus Weinzierl'dan açıklama geldi...
- Geçtiğimiz hafta Alman devi Bayern karşısında maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, yerinde müdahaleleri ve akın akın gelen ataklara cesurca ayakta kalışıyla dikkat çekmişti.
- Maç sonu menajeri Markus Weinzierl; "18 yaşında ve takımla sadece 1 haftadır birlikte. Performansı memnun ediciydi. Lewandowski gibi bir skorere karşı iyi ayakta durdu." açıklamasını yapmıştı.
- Son basın toplantısında, Freiburg maçı öncesi takımın stoper alternatiflerini değerlendiren Weinzierl; "Pavard iyileşti ve 1 haftadır takımla birlikte çalışıyor. Badstuber hafta ortasından beri sağlıklı. Baumgartl de yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Sağlık konusunda sıkıntısı olmayan Ozan, kadroda düşüneceğim isimlerden biri olacak." açıklamasını yaptı.
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Freiburg
- Son 5 lig maçında sadece 1 kere kazanabilen Freiburg, deplasmandaki son 7 lig maçının da 4'ünü kaybetti.
- Orta sahadan Nicolas Höfler ve hücum alternatiflerinden Roland Sallai sakat.
- Teknik patron Christian Streich'ın hücum liderliğini Nils Petersen'e vermesi bekleniyor. (15 maç - 4 gol)
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