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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
03.02.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Ozan Kabak, Freiburg maçında ilk 11'de olacak mı? Menajeri açıkladı...

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Ozan Kabak, Freiburg maçında ilk 11'de olacak mı? Menajeri açıkladı...

Geçtiğimiz hafta Bayern karşısında siftah yapan Ozan Kabak, Freiburg karşısında sahada olacak mı? Menajeri Markus Weinzierl'dan açıklama geldi...

Stuttgart

- Geçtiğimiz hafta Alman devi Bayern karşısında maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, yerinde müdahaleleri ve akın akın gelen ataklara cesurca ayakta kalışıyla dikkat çekmişti.

- Maç sonu menajeri Markus Weinzierl; "18 yaşında ve takımla sadece 1 haftadır birlikte. Performansı memnun ediciydi. Lewandowski gibi bir skorere karşı iyi ayakta durdu." açıklamasını yapmıştı.

- Son basın toplantısında, Freiburg maçı öncesi takımın stoper alternatiflerini değerlendiren Weinzierl; "Pavard iyileşti ve 1 haftadır takımla birlikte çalışıyor. Badstuber hafta ortasından beri sağlıklı. Baumgartl de yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Sağlık konusunda sıkıntısı olmayan Ozan, kadroda düşüneceğim isimlerden biri olacak." açıklamasını yaptı.

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  • 147Stuttgart - Freiburg
    3
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Freiburg

- Son 5 lig maçında sadece 1 kere kazanabilen Freiburg, deplasmandaki son 7 lig maçının da 4'ünü kaybetti.

- Orta sahadan Nicolas Höfler ve hücum alternatiflerinden Roland Sallai sakat.

- Teknik patron Christian Streich'ın hücum liderliğini Nils Petersen'e vermesi bekleniyor. (15 maç - 4 gol)

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İddaa Tahminleri - 3 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 3 Şubat Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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