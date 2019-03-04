Ozan Kabak Almanları mest etti: "Bize onun gibileri lazım"
Ozan Kabak'ın Bundesliga'da maçındaki müthiş performansı yönetimin alkışını aldı.
Stuttgart'ın rekor transferi Ozan Kabak, Hannover karşısında gösterdiği performansla göz doldurdu. İki gol birden kaybeden genç futbolcu, savunmada da hatasız oynarken, maç sonunda şu açıklamaları yaptı:
"Gollerimden dolayı ve galibiyetten ötürü çok mutluyum. Goller tesadüf eseri değil. Geç takımlarda bu tür goller attım. Profesyonel olarak ise ilk kafa golümdü."
Stuttgart yönetiminden de Ozan Kabak'a alkış geldi. Kulübün spordan sorumlu yöneticisi Thomas Hitzlsperger, Ozan'ın genç yaşına rağmen sahadaki olgun durşuna dikkat çekerek, "Sahadaki olgun duruşu ve öğrenme açlığı beni inanılmaz şaşırttı. Stuttgart'ta böyle oyunculara ihtiyacımız var" dedi.
Bundesliga temsilcisi, devre arasında 18 yaşındaki oyuncu için kasasından 12 milyon Euro çıkarmıştı.
Genç futbolcu Galatasaray'a böyle veda etmişti...
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