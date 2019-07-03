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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Ozan Kabak: "Almanca öğrendim, sahada yabancılık çekmiyorum"
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Futbol
AA
03.07.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Ozan Kabak: "Almanca öğrendim, sahada yabancılık çekmiyorum"

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Ozan Kabak: "Almanca öğrendim, sahada yabancılık çekmiyorum"

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a, yeni sezon öncesi de Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak, yeni kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu, Schalke 04'te 4 numaralı formayı neden seçtiği ile ilgili soruya, "Daha önce genç takımlarda 4 numarayı giymiştim ve çok seviyorum. Dünyanın en iyi savunma oyuncuları 4 numaralı forma giyiyor. Bu da beni teşvik ediyor." cevabını verdi.

Almanya'ya geliş hikayesinden bahseden 19 yaşındaki Ozan, Bundesliga'nın dünyanın her yerinden takip edilen bir lig olduğunu belirtti.

Daha önce Almanya'da birkaç maç izlediğini söyleyen genç stoper, "Sonuç olarak Bundesliga'nın gelişimim için en iyi lig olduğunu biliyordum. Stuttgart benimle ilgilendiğini söyleyince, bu fırsat gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

Stuttgart'a gelir gelmez takımı için kilit bir oyuncu olup, sezon sonunda "yılın çaylağı" ödülünü almasıyla ilgili milli oyuncu, "Kendimi geliştirebilmek için çok çalıştım. Yüzde yüz olarak maçlara odaklandım ve antremanlarda her şeyimi verdim. Bir insanın yapabileceği her şeyi yaptım. Umarım performansımı önümüzdeki sezona taşıyabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan Kabak, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 deplasmanına geldiğinde, taraftarlardan etkilendiğini kaydetti. Almanca öğrendiğini de dile getiren genç oyuncu, sahada ihtiyacı olabilecek ifadelerin hepsini artık bildiğini, genel olarak da dili konuşmakta sıkıntı yaşamadığını sözlerine ekledi. 

Ozan Kabak: Almanca öğrendim, sahada yabancılık çekmiyorum

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