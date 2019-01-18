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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.01.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Ozan Kabak, Alman basınında geniş yer buldu!

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Ozan Kabak, Alman basınında geniş yer buldu!

Galatasaray'dan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki savunma oyuncu Ozan Kabak, Alman basında geniş yer aldı.

Kicker dergisinin haberinde, Stuttgart'ın Ozan Kabak ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar bir sözleşme imzaladığı belirtilerek, "18 yaşındaki futbolcu 11 milyon Euro'ya Galatasaray'dan geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu." denildi.

Şimdiye kadar kulübün en pahalı transferi olan İspanyol futbolcu Pablo Maffeo için 10 milyon Euro ödendiği aktarılan haberde, Ozan'nın 18 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Sportbild dergisine konuşan Stuttgart Kulübü'nün Yönetim Kurulu Üyesi Michael Reschke, transfere Bayern Münih'in karıştığına ilişkin söylentileri yalanladı.

Reschke, Ozan Kabak transferinde herhangi bir başka kulüp ile bir ön anlaşmanın yapılmadığını vurgulayarak, "Futbolcu Stuttgart kulübüne ait. Başka bir kulüp karışmış değil. Böyle yanlış bilgilerin neden yayıldığını bilmiyorum. Bu transferi biz tek başına gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Stuttgarter Zeitung gazetesi de, Stuttgart’ın 2024’e kadar Ozan Kabak ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını belirterek, yetenekli oyuncunun Türkiye’de bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncular arasında görüldüğü ifade edildi. 

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