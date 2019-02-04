Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı
Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart sahasında, Freiburg ile karşı karşıya geldi.
Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçın 4. dakikasında Janik Haberer'in attığı golle Freiburg 1-0 öne geçti. Stuttgart bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Emiliano Insua'nın golüyle 75. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı.
83. dakikada Daniel Didavi'nin golü ev sahibi takıma 2-1'lik üstünlüğü getirdi. 89. dakikada Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez kırmızı kart görerek Stuttgart'ı 10 kişi bıraktı.90+4'te Florian Niederlechner attığı golle Freiburg 2-2'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.
Galatasaray'dan devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika oynadı. Ozan 62. dakikada sarı kart gördü.
Bu sonucun ardından Stuttgart 15 puanla 16. basamakta kalırken, Freiburg ise 22 puana yükseldi ve 13. sırada yer aldı.
Bundesliga'nın 21. haftasında Freiburg evinde Wolfsburg'u konuk edecek, Stuttgart ise deplasmanda Düsseldorf'a konuk olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle