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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.02.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

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Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart sahasında, Freiburg ile karşı karşıya geldi.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçın 4. dakikasında Janik Haberer'in attığı golle Freiburg 1-0 öne geçti. Stuttgart bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Emiliano Insua'nın golüyle 75. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı.

83. dakikada Daniel Didavi'nin golü ev sahibi takıma 2-1'lik üstünlüğü getirdi. 89. dakikada Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez kırmızı kart görerek Stuttgart'ı 10 kişi bıraktı.90+4'te Florian Niederlechner attığı golle Freiburg 2-2'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

Ozan Kabak 90+4te yıkıldı

Galatasaray'dan devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika oynadı. Ozan 62. dakikada sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından Stuttgart 15 puanla 16. basamakta kalırken, Freiburg ise 22 puana yükseldi ve 13. sırada yer aldı.

Bundesliga'nın 21. haftasında Freiburg evinde Wolfsburg'u konuk edecek, Stuttgart ise deplasmanda Düsseldorf'a konuk olacak.

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