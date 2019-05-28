Ozan Kabak 15 milyon Euro'ya gidebilir
Bundesliga'daki ilk senesinde küme düşme şokunu yaşayan Ozan Kabak'ın kariyer planlamasına nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.
Genç futbolcu sözleşmesi gereği bir alt ligde düşmesi durumunda 15 milyon Euro'ya takımdan ayrılabilir.
Stuttgart'ın küme düşmesiyle birlikte milli futbolcunun sözleşmesindeki madde de aktif oldu.
Galatasaray'dan 11,5 milyon Euro'ya Bundesliga'ya giden Ozan Kabak, ilk senesinde başarılı bir performans ortaya koydu.
KORKUTAN SAKATLIK
Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, play-out maçında hava topu mücadelesi esnasında takım arkadaşıyla çarpıştı. Kanlar içinde yerde kalan Ozan’a sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Kafası bandajlanan Ozan’ın o görüntüsü maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
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