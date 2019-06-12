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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.06.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Ozan İpek'in yeni takımı şaşırttı!

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Ozan İpek'in yeni takımı şaşırttı!

Bursa Süper Amatör ekiplerinden Görükle İpekspor, 2010'da şampiyon olarak bir ilke imza atan Bursaspor'un eski yıldızı Ozan İpek'i kadrosuna kattı.

Bursa Hakimiyet'in haberine göre, Bursa Süper Amatör Küme ekiplerinden Görükle İpekspor yeni sezon öncesi bombayı patlattı. 2009-2015 yılları arasında Bursaspor'da 148 maça çıkan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu süreçte 17 gol atarken, 23 de asist yapma başarısı gösterdi. Ozan Bursaspor'dan sonra ise sırasıyla Mersin İdmanyurdu, Antalyaspor, Adana Demirspor, 24 Erzincanspor, Kemerspor 2003 ve Yeni Amasyaspor'da forma giydi.

KIVRAK: HEDEFİMİZ 3. LİG

Görükle İpekspor Başkanı Ramazan Kıvrak, "Geçtiğimiz sezon bazı şanssızlıklar yaşayarak son anda play-off'u kaçırdık ve Bölgesel Amatör Lig hedefimizi tutturamadık. O yüzden bu sefer direkt BAL'da oynayacak bir takım kuracağız. Bunun temelini Ozan İpek ile başlattık. 32 yaşında hem tecrübeli hem de Bursa'ya geçmişti futbol resitali sunmuş bir isim. İnşallah biz bu ekiple önü-müzdeki sene ilk olarak BAL'a, ikinci olarak da 3. Lig'e çıkacağız" dedi.

ALİ NAİL DE FUTBOL DİREKTÖRÜ

Görükle İpekspor Ozan İpek transferinin yanı sıra Bursa futbolunun en önemli isimlerinden Ali Nail Durmuş ile de anlaşma sağladı. Futbolcuğu döneminde Bursaspor, Vanspor, Fenerbahçe ve Göztepe gibi Süper Lig ekiplerinde forma giyerken, antrenör olarak da en son Karacabey Belediyespor'da çalışan 48 yaşındaki teknik adamı Futbol Direktörü olarak kadrosuna kattı. Ali Nail Durmuş'un kısa sürede Görükle İpekspor'a sükseli transferler yapması bekleniyor.

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Ozan İpekin yeni takımı şaşırttı

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