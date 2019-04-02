Ozan Can Kökçü'nün ağabeyi transferi açıkladı! Beşiktaş...
Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen Giresunspor'da forma giyen Ozan Can Kökçü'den flaş transfer açıklaması geldi.
Radyospor'da Salim Manav'a konuşan Ozan Can Kökçü, "Şu anda ben Giresunspor'un oyuncusuyum ve buraya odaklandım. Transferimle ilgili şunu söyleyebilirim. Türkiye'den bazı takımlardan bana gelen teklifler var. Şu anda bu konulara değil Giresunspor'un başarısına odaklandım" dedi.
Kardeşi Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'la anlaştığı iddialarını yalanlayan Ozan Can, "Orkun geçen hafta Feyenoord'la anlaşmaya vardı. Orkun'un şu anda Türkiye'ye gelmesinin bir anlamı yok. Orkun, Feyenoord'la 2023'e kadar sözleşme uzattı, Hollanda'da çok mutlu. Orkun, Beşiktaş'la anlaşmadı" diye konuştu.
Bursaspor'la sözleşme imzaladan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını ifade eden 20 yaşındaki futbolcu, "Bursaspor'la sözleşme imzalamadan önce o dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe benimle ilgilendi. O dönem Fenerbahçe scout ekibi maçlarımı izlemeye geldi. Fenerbahçe o dönem menajerimle temas salamıştı. Bursaspor'la sözleşme imzalarken menajer Muzi Özcan Fenerbahçe'nin teklifi olduğunu söylemiş ve sözleşme imzalanırken 19 kez aramıştı" açıklamasında bulundu.
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