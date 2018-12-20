Ozan Bulkaz: 'Sakarya'yı yaşatacağız!'
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya BŞB’nin koçu Ozan Bulkaz, Hürriyet’ten Fatih Saboviç'e konuştu.
Türk basketbolunun dünü ve bugününde ne kadar önemli bir isim olduğunu ispatlayan, ‘güzel oyun’a katacağı yeni değerlerle gelecekte de adından çok söz ettireceğini hissettiren Sakarya Büyükşehir Belediyespor Koçu Ozan Bulkaz, her perşembe Hürriyet'te yer bulan Basketbol Arena’ya özel açıklamalar yaptı.
Maddi sıkıntılar sonrası bütçe daraltan Sakarya BŞB, Selçuk Ernak’ın ardından göreve Bulkaz’ı getirdi. Koç, telefonumuzu samimiyetle açıyor ve öncelikle Sakarya’ya geliş sürecine şöyle değiniyor:
Yöneticilerle görüştüğümde, ekonomik sıkıntının bazı önlemlerle giderilebileceğine beni inandırdılar. “Büyük bütçeli herkesle yolları ayıracağız. Bunu sadece maddi sıkıntıdan dolayı yapacağız. Zorlu süreci götürebilecek koç olarak sizi gördük” dediler.
Samimiyetlerine ve basketbola duyduğum saygımdan dolayı kabul ettim. Sakarya gibi bir değeri sahiplenmeden kapanmaya sürüklesek, ligden düşme ve rekabet de kalkacaktı. Burada sonuna kadar savaşacağız ve basketbolu yaşatacağız.
"BEN HEP, ZORLU GÖREVLERİN ÜSTESİNDEN GELDİM"
Hepimizaynı gemide, basketboldan ekmek yiyoruz. İyi zamanlarda hizmet edip, zor zamanda taşın altına elini koymaktan kaçmak yakışmaz. Hep zorlu görevlerin üstesinden geldim. Bu işlerden korkmayız. Her şeyi Allah’tan bekleriz. Karşılıklı güven ortamıyla düşünmeden 1 günde Sakarya Kulübü’ne geldim.
Peki Sakarya halkına mesajınız nedir koç?
En büyük güvencemiz, Sakaryalı halkı... Bu zorlu dönemde göreve geldik, onlar da takımı yalnız bırakmayacak. Birlikte bu süreci atlatacağız. İlk hedefimiz içerideki her maç ve play-off çizgisidir.
Türk basketbolunun geleceği olan gençlere ilişkin neler söylemek istersiniz?
Yabancı oyuncu sayısını azaltmayı kurallarla yapmaktan öte; zaman içerisinde kaliteli yerli oyuncular yetiştirerek gerçekleştirmemiz gerek.
Bizi; Sakaryalı, Uşaklı, Trabzonlu gençler ileriye taşır. Türk basketbolunun geleceği, Anadolu’da saklı...
Ayrıca doğru yöneticiler, gerçek paralarla, gerçek ve dürüst transferler yapmalı.
Basketbol, beden eğitimi derslerine indirilmeli. Okul sporlarına çok önem verilmeli. Doğru politikalarla ciddi bir verim alınabilir.
"UŞAK'TA 17 SEZON ÇALIŞIP HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"
Uşak'ta başardıklarınıza değinebilir miyiz?
Manisa Spor Akademisi’nden mezun olup, bir beden eğitimi öğretmeni olarak Uşak’a geldiğimde Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nu il şampiyonu yaptık ve grup müsabakalarına girdik. O gün, sevda içimize aktı.
Sonra, “Neden olmasın, bir gün bu kente Efes’i ve 3 büyükleri getireceğim” dedim.
2006-07 sezonuydu sanırım. Uşak Anadolu Lisesi’ni çalıştırdım. O takımı Bölgesel Lig’de oynatma kararı verdik.
İş adamı arkadaşlarımdan ricada bulundum. Uşaklı çocuklarla namağlup üst lige çıktık, takımımız kapandı. Ama sonrasında pes etmedim. Hayalim, toplamda 17 sezon görev yapacağım amatör takımımı Süper Lig’e çıkarmaktı.
İkinci yıl tekrardan Bölgesel’e, sonra 2. Lig’e çıktık. 8 yıl 2. Lig’de oynayıp, Süper Lig’e yükseldik. Sonra Avrupa kupalarına kadar gittik. Benim için unutulmaz ve hayalimin gerçekleştiğini gördüğüm, çok özel günlerdi...
"GÜCÜMÜ AİLEMDEN ALIYORUM"
Gittiğiniz her yere aile ortamını da götürüyorsunuz. Sizin aile yaşantınız nasıl?
İki tane kızım var. Ufak kızım Ela ve büyüğü Elif. Eşim Zeynep, öğretmen... Bize 2 emanet var, babalar vefat etti. Annem ve eşimin annesi... 5 tane emanetle yaşıyorum anlayacağınız. Ve onların sorumluluğu beni daha da çok hayata motive ediyor. Güçlendiriyor. Özel hayatta kesinlikle aile ortamından ayrılmayan bir insanım. Tüm enerjim ailemden geliyor. Onları çok seviyorum.
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