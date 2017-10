Ozan Balaban: 'Kapımız onlara hep açık'

Takımın yeni sezondaki uyum sürecini, EuroLeague hedeflerini ve Bogdanovic ile Udoh’un ayrılışını değerlendiren Balaban, şu ifadeleri kullandı.

"BU SEZONKİ KADROMUZ DAHA GENİŞ"

* Sezon öncesi takıma gelenler ve gidenler oldu. Bu uyum süreci yeni sezonun başındaki performansı nasıl etkileyecektir?

- Öncelikle giden oyuncular kıymetli ama yerine gelenler de kendi başına çok kıymetli oyuncular... Fenerbahçe’de Obradovic’in kurduğu bir sistem var zaten. Oyuna kim girdi, kim çıktı çok fark etmiyor. Bu sene kadromuz daha geniş gidenler olmasına rağmen. 3 oyuncumuz gitti karşılığında 5 yeni oyuncumuz var. Bunun yanında kendini geliştiren gençlerimiz mevcut. Ahmet Düverioğlu bu sene çok daha iyi. Egehan zaten gurur kaynağımız. O yüzden sistem takımı olduğumuz için çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum.

"TRANSFERLERİMİZ KENDİNİ KANITLAMIŞ İSİMLER"- Yeni gelenlerin tabii ki adaptasyon süreci olabilir ama Wanamaker zaten Türkiye’de oynuyordu. Baktığınızda Sinan yıllardır Türkiye’de oynuyor. EuroLeague’e aşina oyuncular. Bir tek Jason Thompson, NBA’den geldi. Onun biraz buradaki sisteme alışması lazım. Ama hatırlıyorum Udoh da geldiği zaman elinde top tutamıyordu, adaptasyon süreci uzun sürmüştü. Melli yine Avrupa basketbolundan geldi. Bamberg’le EuroLeague’de oynadı. Guduric keza Kızılyıldız’dan, yine EuroLeague oyuncusu. Baktığınız zaman bizim oyuncularımız adaptasyon sürecini çoktan atlatmış, kendini kanıtlamış isimler. O yüzden ben çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Takımımıza güveniyoruz. Biz de yönetim olarak elimizden gelen desteği yapıyoruz. Hocaya da rotasyonu geniş bir kadro verdik.





"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ HER SEZON FINAL FOUR"

* EuroLeague şampiyonluğu sonrası hedefler büyüdü mü, bu seneki hedef tekrar şampiyonluk mu yoksa önce Final Four mudur?

- Fenerbahçe’nin hedefi her zaman Final Four’da olmaktır. Tabii ki şampiyonluğu isteriz, geçen sezon şampiyon olduk bu sezon da neden olmasın. Final Four, Belgrad’da üstelik. Evimiz sayılır, hocamızın ülkesi. Guduric olsun, Kalinic olsun, onlar da Sırp... Vesely keza yıllarca orada oynadı. Ama sonuç itibariyle ilk hedefimiz Final Four’da olmak. Ondan sonrası küçük detaylara kalıyor hangi oyuncunuz formda, hangisi sakat veya değil gibi... Ama Fenerbahçe’nin bundan sonraki hedefi her daim Final Four’un içerisinde olmak...

"BOGDANOVIC KARDEŞİM GİBİYDİ"

* Bogdanovic ve Udoh giderken aranızda samimi diyaloglar geçti mi? Onların gidişiyle ilgili neler söylersiniz?

- Onların her zaman kalpleri burada. Bogdanovic benim için özellikle kardeş gibiydi. Takım için de öyleydi. Kalkıp sabahın köründe maçlarımızı izleyeceğini biliyorum. Biz nasıl sabahın köründe kalkıp veya gece uykusuz kalıp NBA’de onun çıktığı maçları izleyeceksek... Udoh çok değişik bir karakter... Sadece Fenerbahçe’yi değil, ülkemizi, şehrimizi, halkımızı, kültürümüzü de çok sevdi. O yüzden biz ayrıldık diye düşünmüyorum ama kendi temsilcilerimizi yolladık diye düşünüyorum. Bogdanovic, Fenerbahçe temsilcisi olarak gitti NBA’e, Udoh keza öyle. Udoh da umarım muvaffak olur. Beklediği süreleri alır. Alamazsa da zaten burası onun evi. Kapımız her zaman ikisine de açık.

"FERİT BEY NE KADAR BÜYÜK BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

* Doğuş’la bir ana sponsorluk anlaşması oldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

- Bu sponsorluk, Ferit Bey’in, Doğuş Holding’in nezaketi... Bize ana sponsor oldular. 3 yıllık bir anlaşma imzaladık. Bu; takımın başarısı, sistemin ve yönetimin istikrarıyla gelen bir şey... Ama Ferit Bey de ne kadar büyük bir Fenerbahçeli olduğunu gösterdi. Sağ olsun yelken şubemizden sonra, gelip basketbola da sponsor oldu. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz, teşekkür ediyoruz kendilerine...