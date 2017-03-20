Oyunu kaybedince bakın ne yaptı!

Lanzhou'da gerçekleşen olay Çinli bir genç arkadaşlarıyla sürekli takıldığı bir internet cafede oyun oynamaya başladı. Dört oyun üst üste kaybeden ve arkadaşları yüzünden sıralamada geriye düşen Çinli sinirlerine hakim olamadı ve monitöre kafa attı. Bir anda kanlar içinde kalan oyuncu acil servisle hastaneye kaldırılırken ülkede de günün en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Çin’in önde gelen gazeteleri de genç oyuncunun bundan sonra uzun bir süre kaskla monitör karşısına geçmesinin daha sağlıklı olacağını yazdı.