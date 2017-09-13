Oyunseverlere özel deneyim alanı

RedBull.com da GameX’de yer alan deneyim alanı ile oyun tutkunlarına özel fırsatlar sunacak. Popüler yayıncılarla yapılacak canlı yayınların dışında Twitch üzerinden de yayınlar gerçekleşecek. İsteyenler Ekin Kollama, Efe Uygaç ve Tolgay ‘Xtreme’ Karabulut gibi isimlerle tanışma fırsatı yakalayacak.

Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, Türkiye’de de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde zirve yapacak. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği GameX Oyun Fuarı, bu sene 14-17 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek. Oyun dünyasının nabzını takip eden RedBull.com da özel etkinlikleriyle fuardaki yerini alacak.

Dört gün boyunca yayınlarıyla ve konuk ettiği yayıncılarla fark yaratacak RedBull.com, oyunseverlere özel deneyimler yaşatacak. Başta Ekin Kollama olmak üzere birçok popüler yayıncıyla canlı yayınlar yapılacak. Ziyaretçilere özel turnuvaların yer aldığı bir alan kuran RedBull.com’un etkinlikleri fuara gidemeyenler için hem adresinden hem de belli aralıklarla Number One FM ve Number One TV’den canlı olarak yayınlanacak. Katılımcılar Tolgay Karabulut, Efe Uygaç gibi isimleri izlemekle kalmayacak, kendileriyle tanışma fırsatı da yakalayacak.

BİRKAN POLAT GÖSTERİ YAPACAK

Sürprizler bununla da sınırlı kalmayacak. Motosiklet ile yaptığı şovlarla bilinen Birkan Polat da Cumartesi saat 10.00’da gösteri gerçekleştirecek. Ayrıca hafta sonu boyunca Doğukan Oraklı, fuar dışında graffitideki yeteneğini ziyaretçilerle paylaşacak.

REDBULL.COM CANLI YAYIN TAKVİMİ

14 Eylül Perşembe: 13.00-17.00; Tolgay ‘Xtreme’ Karabulut

15 Eylül Cuma: 13.00-17.00; Ekin Kollama ve Efe Uygaç

16 Eylül Cumartesi: 13.00-17.00; Muhammed ‘Theokoles’ Işık

17 Eylül Pazar: 13.00-17.00; Recep Keskin