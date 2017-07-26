Oyunlar dizilerin önüne geçecek!

Üreticilerin iştahını kabartan Türkiye oyun pazarı 600 milyon dolar seviyesinde büyüklüğe sahip. Her ay aktif olarak oyun oynayan kişilerin sayısı 30 milyon. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı oyun oynuyor. Her yıl yaklaşık yüzde 7 oranında büyüme kaydeden Türkiye oyun pazarının 2020’de 2 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor.

110 milyar dolar büyüklüğe sahip olan dünya oyun pazarının, 40 milyar dolarını mobil oyunlar oluşturuyor. Mobil piyasasının pastadaki payının büyük olması akıllı telefon kullanımının, mobil oyunlardaki kalitenin ve çeşitliliğin artmasından, tabletlerin popülerliğini kaybetmesinden, telefonun her yere taşınabilen bir cihaz olmasından kaynaklanıyor. Ancak PC oyunları da popülerliğini korumaya devam ediyor.

Oyuna parayı en çok erkekler yatırıyor

Türkiye’de genç nüfusun çoğunlukta olması nedeniyle dijital oyun kültürü son derece yaygın. VR (Virtual Reality / Sanal Gerçeklik) yeni trendler arasında en popüler olanı. Ancak oyuncuların çoğu klasik bir şekilde oyun oynamayı seviyor. Türkiye’deki oyuncular P2P (ücretli) yerine, F2P (Ücretsiz) oyunlarda daha çok zaman geçiriyor. Aktif bir şekilde mobil oyun oynayan kullanıcıların büyük bir bölümü tek bir oyunla yetinmiyor. Kullanıcıların yüzde 85’i en az iki veya daha fazla oyunu aynı zamanda oynuyor. Oyunlara en çok parayı ise 12 ile 30 yaş aralığındaki erkekler yatırıyor.

E-pin, CS:GO Skin-Key, Knight Online gold bar ve item alım satımlarında Türkiye lideri ByNoGame’den alışveriş yapanların yüzde 96’sı erkek. Site üzerinden en çok satılan dijital oyun ürünü ise CS: GO Counter-Strike: Global Offensive. ByNoGame’in kurucusu Can Kömürcü oyun üreticilerinin kadınları da hedeflemesi gerektiğini düşünüyor: “Birçok oyun riske girmemek için erkeklere yönelik yapılıyor. Çünkü pazara ağırlıklı olarak erkekler para harcıyor. Örneğin oyunlarda yaygın olarak seksi kadın figürleri kullanılıyor. Bu da erkek oyuncuların ilgisini çekebiliyor. Kadınların becerilerine hitap edecek oyunlar yapılırsa pazar daha da büyür. Ancak bu alana çok büyük paraların ayrılması gerekiyor.”

Kadınlar mobil oyunları sevdi

PC’de maskülen hakimiyet devam ederken, mobil oyun sektöründe kadın erkek oranı neredeyse kafa kafaya gelmiş gibi gözüküyor. Mobil oyuncuların yüzde 51.6’sını kadın kullanıcılar oluşturuyor. Genel olarak PC ve konsol oyunları denildiğinde erkek kullanıcıların üstünlüğü göze çarpıyor. Kadın kullanıcılar daha çok zaman geçirmek ve stres atmak için, bulmaca türü oyunlar oynamayı tercih ediyor.

Sadece oyun oynayanlar değil yayıncılar arasında da artık kadınları görmek mümkün. Ancak sektördeki kadın yayıncı sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Can Kömürcü: “Bizim kullanıcılarımızın yüzde 95’i Türkiye’den, yüzde 5’i ise yabancı. Aynı oran erkek ve kadın kullanıcıda da geçerli. Duygu Köseoğlu, Süpürgesiz Cadı, Ruthless Ladies, Fionamed gibi birkaç kadın yayıncımız var; ama sayıları maalesef çok az. Kadınların bazı konularda dikkatleri ve yetenekleri çok kuvvetli. Örneğin Maserati otomobilleri fabrikadan son çıkış bandında sadece kadın mühendislere emanet ediliyor. Çünkü milimetrik incelemeleri daha titiz yapıyorlar ve hata bulma konusunda bir üstünlükleri var. Kısacası kadınların bu yanları gözetilerek çeşitli oyunlar tasarlanabilir. Kadınların ilgisini çekecek oyunlara yatırım yapanlar bunun meyvelerini çok daha fazla toplarlar. Kadın sayısı artarken erkekler azalmayacağı için pasta her koşulda büyümüş olur.” diyor.

Oyun sektöründe büyük değişim

Dijital oyun ürünlerinin alınıp satıldığı ve kullanıcıların kazançlarını anında paraya dönüştürebildikleri web platformu ByNoGame’in kurucusu Kömürcü, önümüzdeki iki yıl içinde, oyun sektöründe inanılmaz bir değişim bekliyor. Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ve 3 Boyutlu Baskı teknolojilerinin sektörde ciddi gelişmelere sebep olacağını kaydeden Kömürcü: “Türkiye’deki internet kullanıcılarının en çok ziyaret ettiği 300 siteden birisiyiz. On yıllık süreçte satıcılarla oyuncular arasında mükemmel bir köprü olduk. Avrupa'nın en prestijli listesi Red Herring Top 100’e adımızı yazdırmayı başardık ve Avrupa’nın en iyi 100 şirketi arasına girdik. Ayda 11 milyon sayfa görüntülenmesi alıyoruz. Yarım milyondan fazla aktif kullanıcımız var ve günde 45 bin kişi tarafından ziyaret ediliyoruz. Kendi geleceğimizi de, sektörün geleceğini de çok parlak görüyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 51’i 25 yaşın altında. Birkaç dili anadili gibi konuşan, internet ve bilgisayarı aktif olarak kullanan bir jenerasyon söz konusu. Türkiye’de oyun sektörünün tanıtımını en iyi yayıncılar ve Youtuber’lar yapacak. Yayıncılık YouTube’a doğru kayıyor. Oyun sektörüne yön vermek için bence Twitch ve Youtube’daki yayıncılara yatırım yapmalıyız.” diyor.

ByNoGame’den alışveriş yapanların BNGpay hizmeti sayesinde Twitch ve Youtube yayıncılarına destek olabileceklerini hatırlatan Kömürcü, Türkiye’de Levent Balım (Levo), Ahmet Sonuç (Jahrein), Cantuğ Özsoy (Unlost), Ferit Kaya (Wtcnn) gibi çok başarılı yayıncılar olduğuna dikkat çekiyor.

2 Milyara yakın kişi dijital oyun oynuyor

PC, mobil ve konsol oyunları satışlarının 2018’de 100 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. “Özellikle Asya pazarı çok hızlı bir büyüme kaydediyor. Türk kullanıcıları alışverişte ilk parayı çok zor harcıyor ama diğer ürünleri daha hızlı alıyorlar. Rusların davranış şekilleri de Türklerle benzerlik gösteriyor. Trafikteki kavgalarından, alışveriş sepetlerindeki hareketlere kadar... Oyuna meraklı ülkelerden Almanya ve Brezilya da gelecek gördüğümüz pazarlardan.” diyen Kömürcü’ye göre Türkiye oyun pazarı sadece yabancı yatırımlarla değil oyun üretimiyle, fuarlarla ve yayıncılarla da günbegün büyüme kaydediyor.

Fuarlar pazara çok şey katıyor

Fuarların yayıncı, yapımcı ve tasarımcılarla tanışma, yeni çıkacak oyunları test etme, turnuvaları izleme, yeni oyunları keşfetme gibi pek çok fırsat sunduğuna inanan Kömürcü, “Steam oyunları genel olarak birçok oyunu barındırdığı için Türkiye pazarında lider durumda. Satış yapan siteler arasında pazar lideri biziz. Türkiye’de ayrıca Dark Passage, HWA, Supermassive, Spacesoldiers, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ANT Espor, Team Turquality, Zone Esports, Crew gibi çok başarılı Espor takımları da var. E3, Gamescom, Blizzard, Tokyo Game Show gibi pek çok önemli fuar organize ediliyor. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gaming İstanbul’u (Gist) 2017’de 83 bin kişi ziyaret etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen GameX ise, Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika’nın en büyük oyun fuarı olarak geçiyor. Oyun fuarlarının sektörün gelişmesine önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Sektöre yönelik teşvikler, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının oluşturulması ve üniversiteleri de kapsayacak bir mevzuatın düzenlenmesi Türkiye oyun pazarına çok şey katar.” diyor.

Dizileri geride bırakacak

Ortalama oyun oynama süresi yıldan yıla artış gösteriliyor. 21-30 yaş arasındaki erkekler haftada ortalama 3 buçuk saat oyun oynuyor. Can Kömürcü, yakın gelecekte oyun sektörünün dizi sektörünün önüne geçeceğini düşünüyor. Bunun nedenini ise şöyle açıklıyor: “Dizi izlerken kontrol bizde değil ekrandaki oyuncularda, ama oyun oynarken kontrol oyuncunun kendisindedir. Gelecekte, artık daha fazla kontrol ve gücü elinde bulundurmak isteyen insanlar olacak. Çünkü yeni kuşak gereğinden fazla sabırsız. Eskiden yazılan mektubu bir hafta beklerdik. Şimdi mesaj ışığı yandığı anda telefona bakmadan duramayan gençlerle karşı karşıyayız. Oyunda da aynı durum söz konusu. Yeni nesil, birden fazla ekrana ihtiyaç duyuyor. Televizyon izlerken elindeki telefonla oynuyor, birisiyle yazışıyor, yanında bilgisayarı veya tableti açık duruyor. Bu durum, dizi, film ve televizyon gibi şeylerin eskisi kadar talep görmeyeceğini gösteriyor. Gelecekte insanlar daha çok, kendilerinin kontrol edebilecekleri şeylere ihtiyaç duyacaklar. Oyun da böyle bir şey. Bu nedenle yakın gelecekte oyun, tüm planları altüst edecek.”