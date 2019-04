Oyundan çıkarken takım arkadaşını sakatladı

Öster ile Degerfors arasında oynanan karşılaşmanın 82. dakikasında konuk ekipten Mattias Özgun, Axel Lindahl'ın yerine dahil oldu. Lindahl oyundan çıkarken, yerine giren takım arkadaşına çak hareketi yaparken eli kaydı ve Özgun'un gözüne geldi. Mattias Özgun arkadaşının elinin gözüne gelmesiyle oyuna girdiği gibi sakatlandı.

Bu durum futbol tarihindeki en garip sakatlıklardan biri olarak tarihe geçerken, Mattias Özgun da oyunda olduğu süre içerisinde en hızlı sakatlanan oyuncular arasına girdi.

Swedish player Mattias Ozgun got poked in the eye by his team-mate while coming on and immediately had to go off injured 👀🤦 pic.twitter.com/l0xDZ8kQA9