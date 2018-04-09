'Oyuncularını silkelemesi gerekli'
Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.
Bu maçın Galatasaray'ın kalan fikstüründe en çok zorlanabileceği karşılaşma olacağını maç öncesi söylemiştim. Ancak bir gerçek var ki Galatasaray, ilk yarıda iyi bir futbol ortaya koyamadı. Oyunu domine edemedi, orta saha kontrolünü eline geçiremedi ve bu nedenle golü bulamadı. Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçtan 3 puan alınması adına Fatih Terim'in, Galatasaray takımına yine o etkili devre arası konuşmaları, dokunuşlarından birini yapıp oyuncularını silkelemesi gerekli.
Maicon öyle bir hataya imza attı ki, o pozisyonda tüm Galatasaraylıların eminin tansiyonu, şekeri, siniri ne varsa zıplamıştır. Maicon yaptığı basit hatayı biraz Deniz'in şanssızlığı ile de telafi etti ve mutlak golü çizgide önledi. Ama Maicon ile beraber Mariano başta olmak üzere Galatasaray takım savunması anlamında iyi bir görüntü vermedi.
Galatasaray'ın ilk yarıda en iyi ismi Belhanda idi. Çok çalıştı, mücadele etti, çabaladı. Selçuk'ta aynı şekilde... Ancak maç öncesi hakkını verip takdir ettiğimiz, Galatasaray takımının profesör lakabını taktığı Fernando nerede, anlayamadık... Fernando ilk yarıda etkisizdi ve bu da 15 ila 30.dakikalar arasında Gençlerbirliği'nin orta sahayı rahatlıkla geçip pozisyonlar bulmasına neden oldu. İkinci yarıda Fernando ile beraber Gomis'in de sorumluluk alıp ortaya çıkması gerekli
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