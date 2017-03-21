Oyunculara profesyonel antrenman imkanı!

The Score Esports’un haberine göre Cloud 9, compLexity, CLG, G2 Esports ve SK Gaming gibi önemli takımların antrenmanları üzerinden tasarlanmış modüller sayesinde önemli bir altyapı merkezi olma yolunda da önemli bir adım atmış olacak.

Bu önemli programa Spencer ‘Hiko’ Martinez ve Eric ‘Adren’ Hoag gibi önemli isimler destek verirken, platformda Retake, Deatmatch ve Duels modları yer alacak.

IMG’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, ‘Boomeo’nun piyasaya sürülmesi eSpor endüstrisine yaptığımız devamlı yatırımların ve tüketicilere ulaşılabilir premium içerik sunma yönündeki misyonumuzu gösteriyor’ ifadeleri kullanıldı.